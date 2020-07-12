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Haberler Gündem Fenerbahçe-Sivasspor | CANLI ANLATIM

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'in 32. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Avrupa kupaları için kritik önem taşıyan maçta iki takım da sahaya üç puan parolasıyla çıktı. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe-Sivasspor | CANLI ANLATIM

12.07.2020, 21:03

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da sahaya galibiyet için çıktı. Sarı-lacivertliler, rakibine karşı oynadığı son 5 iç saha maçından galibiyetle ayrıldı. Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği 13 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriqi

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Claudemir, Mert Hakan, Emre Kılınç, Yatabare, Kone

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 21:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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