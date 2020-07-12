İstanbul’un ikinci Fatih’i

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi, tüm dünyada yankı buldu. Karar, Malezya, Filistin, Katar, Moritanya'nın yanı sıra daha birçok ülkede sevinçle karşılanırken basında da geniş yer buldu. Frankfurter Allgemeine gazetesi başlığında "Erdoğan, 'İstanbul'un ikinci Fatihi' mi?" ifadelerini kullandı.



AYASOFYA KARARI TÜM DÜNYADA YANKI BULDU

● Alman basını, Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi kararını değerlendirdi.

Frankfurter Allgemeine gazetesi, İstanbul'da bulunan Ayasofya'nın yeniden cami yapılacağını aktardı. Gazetenin başlığında "Erdoğan, 'İstanbul'un ikinci Fatihi' mi?" ifadesine yer verildi.

Haberde, "Hiç şüphesiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yönde adım atacak" denildi.

● İngiliz Guardian gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye çevirme kararının halkı çok memnun ettiğini yazdı.

● Filistin'deki Hamas Hareketi, yazılı açıklama yaparak "Ayasofya'nın ibadete açılması, tüm Müslümanların gurur duyacağı bir adımdır" dedi.

● Londra merkezli Arapça ve İngilizce yayın yapan Asharq Al-Awsat da, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesinin Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden doğan yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli reformlarından biri olduğu belirtti. Haberde ayrıca Başkan Erdoğan'ın son yıllarda Osmanlı'nın Bizans'ı yendiği savaşlara büyük önem atfederek, İstanbul'un fethinin büyük törenlerle kutlandığı aktarıldı.

● Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşılayan Arap gazeteci ve aktivistler, kararın tarihi bir adım olduğunu belirtti. Kararı "tarihi" bir adım şeklinde nitelendiren gazeteci ve aktivistlerin açtığı "Ayasofya" etiketi Arap ülkelerinde en çok etkileşim alan etiketler arasına girdi.

● Suriyeli gazeteci Siba Medvar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dünya İspanya'da katedrale dönüştürülen Kurtuba Mescidi'nin ibadete açılma ihtimalini tartışabilir mi? Recep Tayyip Erdoğan'ı bu tarihi kararından dolayı tebrik ediyorum."

● Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla Osmanlı sultanlarının kabirlerinde huzura erdiğini belirten Kuveytli yazar Casim el-Ğays, "Dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlar ataları Fatih Sultan Mehmed'in cami olarak ibadete açtığı Ayasofya'nın aslına dönmesinden dolayı sevinçlerini paylaşıyor. Ayasofya'nın minarelerinden 86 yıl aranın ardından yükselecek ezan seslerini hayal ediyorum" diyerek sevicini dile getirdi.

● Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) Genel Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid ise yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden camiye çevirme hakkı, hiçbir dış ülke tarafından sorgulanmamalıdır" ifadelerini kullandı.



RAHATSIZ OLDULAR

Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması FETÖ gelini Elif Şafak, Orhan Pamuk ve Nevşin Mengü'yü rahatsız etti



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Eyüp Can Sağlık'la geçmişte olan evliliği nedeniyle FETÖ'nün gelini olarak da bilinen yazar Elif Şafak, Orhan Pamuk ve Nevşin Mengü Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasına karşı çıktı.



İŞTE O SKANDAL YORUMLAR

ELİF ŞAFAK: Twitter'dan açıklama yapan Elif Şafak, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi çok yanlış ve tamamen siyasi çıkarlar için verilmiş bir karar. Bu toprakların tarihine saygısızlık, insanlık mirasına ve farklı kültürlere saygısızlık. Kapıları herkese eşit şekilde açık bir müze olmalıydı bu değerli mekan" dedi.



NEVŞİN MENGÜ: Gazeteci Nevşin Mengü, Ayasofya kararı için "İktidar yarattığı düşmanlara karşı zafer kazanma duygusuna bağımlı hale geldi, tabanını ve kendini de bir arada tutmak için devamlı olarak bu duyguya ihtiyaç duyuyor. Ayasofya kararı da bu doğrultuda alınmış yanlış bir karar" dedi.



ORHAN PAMUK: Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına 'artık seküler değiliz' demektir" yorumunda bulundu.







"YUNANİSTAN BAŞPİSKOPOSU AĞIR TRAVMAYA GÖMÜLECEK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanları toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, "Ayasofya Camisi Türk milletinin emanetindedir. Küstah bir dille, "Türkler Ayasofya'yı ibadete açmaya cesaret edemezler" diyen Yunanistan Başpiskoposu, bundan sonra ağır bir mahcubiyet ve mağlubiyet travmasına gömülecek, nifak saçan ağzını bıçak bile açamayacaktır" ifadelerini kullandı.

"FATİH'İN RUHU ŞİMDİ HUZURA ERMİŞTİR"

Ayasofya kararının ardından paylaşımda bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe, sevincini dile getirdi. Tilbe, "Ayasofya açıldı. Teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmed'in ruhu huzura ermiştir. Allah'ın sonsuz rahmeti bütün Osmanlı hükümdarlarının üzerine olsun. Hepsine aşığım. Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu, mal sahibine döndü, hak yerini buldu, orası Osmanlı'nın veya başka hiçbir kurum ya da kişinin değil, Fatih'indi. Sevindim valla. Ayasofya Bizans'ta iken, Allah'ın evi olan ibadethane idi. Bizans yıkılınca Fatih orayı yine Allah'ın evi olan ibadethane olarak devam ettirdi. Ayasofya ibadethanedir her dinde, bizde camiidir" ifadelerine yer verdi.

"ATADAN KALMA MİRASIMIZ"

Terör ve Güvenlik Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise, "Ayasofya 1934 yılında ibadethane iken bir oldu bittiyle müzeye çevrildi. Zaten ilk yanlış o zaman yapılmıştı. Bu yanlış CHP'nin İnönü kanadının yaptığı bir yanlıştı. Bu işin doğrusu o ülkenin egemenlik haklarına yönelik alacağı karardır. O ülke ne yapmak istiyorsa yapar. Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede de Ayasofya'nın yeniden camii yapılması en akıllıca karardı. Burası bizim atadan kalma mirasımız ve Fatih Sultan Mehmed'in burada ahdi var" diye konuştu.

