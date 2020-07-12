“Milletin istediği oldu”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kuklalarla değil, kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Ne terör örgütleri ne kısır gündemler ne diğer tuzaklar işe yarayacak" diye konuştu. Başkan Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde yapımı tamamlanan, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin- Batman hattını birbirine bağlayan Beğendik Köprüsü'nün açılışına canlı bağlantıyla katılarak bir konuşma yaptı.





EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK ETTİ

Açılışı yapılan Beğendik Köprüsü ve Küçüksu-Hizan-Pervari yollarının ülkeye ve bölgeye hayırlı olması dileğinde bulunan Erdoğan, bu eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen kurumları, yüklenici firmayı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik etti.



EN BÜYÜK HÜNER İHYA ETMEK

Dün Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması vesilesiyle rahmetle yad edilen Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine nakşettiği "Hüner bir şehir bünyad etmektir, reaya kalbin abad eylemektir" sözünün yapılan işi daha da anlamlı hale getirdiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, şehir inşa edeceksen, şehir yapacaksan bu dünyada en büyük hüner inşa ve ihya ederek insanların kalbini kazanmaktır. Biz de 18 yıldır ülkemizin 81 vilayetinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan çevreye kadar her alanda inşa ettiğimiz eserlerle milletimizin gönlünü kazanmaya çalışıyoruz."





BU KARARLILIĞIN BİR SONUCU

Erdoğan, 15 Temmuz'un yıl dönümüne az kaldığını anımsatarak, "Milletimiz birkaç gün sonra 4. yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz gecesi, önüne konan bedel canı da olsa mücadeleden geri durmayacağını, hakkını arayacağını ve alacağını göstermiştir. Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi meselesi de işte bu kararlılığın bir sonucu. Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık. Tıpkı Suriye'de tıpkı Libya'da, tıpkı diğer pek çok hususta yaptığımız gibi haklı yolumuzda yürümeyi sürdürecek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.



İLERLEMEYİ SÜRDÜRDÜK

Terörle mücadeleden darbe girişimine kadar uzanan sınamaları birer birer başarıyla geride bıraktıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk. Ekonomimize kurulan tuzakları aldığımız tedbirlerle etkisiz hale getirerek büyüme ve kalkınma yolunda ilerlemeyi sürdürdük."





2023 HEDEFLERİNE DOĞRU

"Salgın dönemi bunca yıldır yaptığımız yatırımların kurduğumuz altyapının işlerliğini ve önemini görmemizi sağlamıştır" diyen Erdoğan, "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çaresiz kaldığı krizin üstesinden rahatlıkla gelerek Türkiye'nin gerçek gücünü ve potansiyelini ortaya koyduk. Bu dönemde sadece milletimize en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmakla kalmadık, her alanda süren yatırımları tamamlayıp faaliyete geçirerek asıl gündemimizden de kopmadığımızı gösterdik. Yaktığımız her ışıkla 2023 hedeflerine ulaşma ümidimiz biraz daha artıyor."



RAHATSIZLIĞIN TEZAHÜRÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerek içeride gerek uluslararası alanda ülkemize yönelik saldırıların artması bir rahatsızlığın tezahürüdür. İstiyorlar ki Türkiye eskiden olduğu gibi kendisine sunulanla yetinsin, hakkını aramasın, kimseyle rekabete kalkışmasın."





'YOLUMUZDAN DÖNMÜYORUZ'

"Tabii bunların anlamadıkları, artık o eski Türkiye'nin geride kaldığıdır" diyen Erdoğan, "Bugün her alanda sahip olduğu güçlü altyapı ile kimseye eyvallah etmeden kendi gündemini belirleyen, kendi önceliklerine göre hareket eden bir Türkiye vardır. Elbette bu mücadelede sürekli yeni tuzaklarla karşılaşıyor, yeri geldiğinde kayıplar da veriyoruz ama asla yılmıyor, yolumuzdan dönmüyoruz. Geçmişte bütün enerjisi ve imkanları iç çekişmelere teksif edilerek çok fırsatlar kaçırması sağlanan bu ülkenin artık aynı oyuna gelmeyeceğini herkesin anlamasını istiyoruz. Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik" diye konuştu. Konuşmasının ardından açılışı gerçekleştiren Erdoğan, eserlerin inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

SREBRENİTSA ŞEHİTLERİNİ ANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı kapsamında Bosna'daki savaşta Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreni için video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan video mesajında, "Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa Soykırımı'nı unutturacağız" ifadelerini kullandı.