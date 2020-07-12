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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Ayasofya' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak. Ayasofya 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi.

12.07.2020, 17:04 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020,17:36