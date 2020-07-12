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Son dakika: İşleri Başkanı 'tan '' açıklaması

İşleri Başkanı '' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak. Ayasofya 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi.

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' açıklaması

12.07.2020, 17:04 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020,17:36

Ayasofya Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı Ayasofya Camii'ne 15.00 sıralarında gelen ikili incelemelerin ardından 16.50 sıralarında ayrıldı.

Bakan Ersoy ile Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak. Ayasofyta 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi.

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