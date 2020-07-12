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Son dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı!

Heybeliada'da ormanlık alanda çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale yapılması için gemi sevk edildi.

Son dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı!

12.07.2020, 18:16 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020,18:53

CANLI YAYIN

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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