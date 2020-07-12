“Yunanistan beni kırmızı listeye aldı”

Ayasofya Müzesi'nin tekrar camiye dönüştürülmesi için 26 yıldır mücadele veren emekli öğretmen İsmail Kandemir (75), Yeni Asır'a duygularını anlattı. Kararı duyduktan sonra gözyaşı döktüğünü belirten Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, "Bu benim değil, tüm müslümanların başarısıdır. Ayasofya Cami'nin yanı sıra İstanbul'da Fatih Han'ın iki mirası daha var. Birini daha kazandık. Kariye Camii

Camii tekrar ibadete açılıyor, ikincisi ise İmrahur İlyas Bey Camii. İkisi de Fatih Vakfı'nın mirasında ayrıca Atina'da yine Fatih Sultan Mehmet mirasında olan bir mülkün camiye dönüştürülmesi için hazırlıklar tamam. Ölmeden Ayasofya'da namaz kılınacağını göreceğim. İnşallah Atina'da namaz kılındığını da göreceğim. Ama ben kılamayacağım. Fatih'in mirası ile ilgili dava açtığım için Yunan hükümeti bana vize vermiyor. Beni kırmızı listeye aldılar" dedi.

FATİH ŞENDİL

