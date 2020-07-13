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Haberler Gündem '2 imam ve 4 müezzin görev yapacak’

'2 imam ve 4 müezzin görev yapacak’

'2 imam ve 4 müezzin görev yapacak’
Giriş Tarihi: 13.7.2020

Ayasofya Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tarihi yapının içerisinde incelemelerde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gazetecilere yaptığı açıklamada, "İmam ve müezzinler konusunda titiz davranıyoruz. Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak, 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi. Bakan Ersoy da, "İçeride bir durum değerlendirmesi yaptık. UNESCO'dan da bir temsilcimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla da son bir kez daha değerlendirip inşallah 24 Temmuz'da cuma namazına hazır hale getireceğiz" diye konuştu.

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