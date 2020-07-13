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Adalet Bakanı Gül açıkladı: 4 bin 130 sanığa ceza verildi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, darbe girişimine ilişkin devam eden davalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir." dedi.

Adalet Bakanı Gül açıkladı: 4 bin 130 sanığa ceza verildi

13.07.2020, 15:00 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,15:27

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir." dedi.

AA

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