Atatürk’ün evine kafayı taktılar

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasını sindiremeyen Yunanistan Tarım Bakanı Makis Voridis, çirkin bir teklifte bulundu. Ayasofya'nın ibadete açılmasını hazmedemeyen Yunan Bakan, Selanik'te müze olarak faaliyet gösteren Atatürk'ün evinin 'Helenizm soykırımı müzesi' yapılmasını istedi. Yunan Çözümü Partisi'nin lideri Kyriakos Velopoulos da benzer bir teklif iletirken, tüm Türk mallarının geçişine ambargo uygulanmasını da önerdi.