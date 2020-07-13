‘Ayasofya bizim iç meselemizdir’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde hazırlanan Kriter dergisine konuştu. Türkiye'nin ve bölgenin gündemindeki bir çok konuya değinen Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Bu konuda değerlendirmesi sorulan Erdoğan, "Burası Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiğinde ilk cuma namazını kıldığı ve fethin sembolü olarak camiye dönüştürdüğü bir mekandır. Bu yüzden toplum hafızamızdaki yeri vazgeçilmezdir. 1934'te Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi, milletimizin içini acıtan bir karardı" diye konuştu.

MÜSPET BİR ADIMDIR

Ayasofya'nın tekrar asli hüviyetine kavuşturulması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Danıştay yapılan başvuru sonucu nihai kararı verdi. Danıştay'ın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz. Dava sürecinde içerden ve yurtdışından çıkan çatlak seslerin ise hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk Milleti'dir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer" açıklamasını yaptı.





'ÜLKEMİZİN GELECEĞİNDE TERÖR ÖRGÜTLERİNE YER YOK'

BAŞKAN Erdoğan, röportajda 15 Temmuz ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. 15 Temmuz'un Türk tarihinin en büyük direniş destanlarından biri olduğunu kaydeden Erdoğan, "15 Temmuz'la birlikte FETÖ'cü unsurlar Silahlı Kuvvetlerimizden büyük oranda temizlenmiş oldu. İçerdeki hainler tasfiye edilince ordumuz adeta kendini yeniden buldu. 15 Temmuz bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de gerçek anlamda millet egemenliğinin tesis edildiği gündür. Terörü bu toprakların kaderi olmaktan muhakkak çıkartacağız. PKK bu toprakların iklimine, insanına, inancına, değerlerine ve kültürüne düşman bir terör örgütüdür. Onbinlerce insanımızın katilidir. Bölgemizin geleceğinde bu örgüte yer yoktur. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Kendi güvenliğimizin üzerine ne kadar titriyorsak, dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine de aynı şekilde hassasiyet gösteriyoruz" diye konuştu.



"LİBYA'YI KAN GÖLÜ YAPAN LEJYONERLER ÇIKARILMALI"

BAŞKAN Erdoğan, Libya ile ilgili soru üzerine ise bölgeyle ilgili diğer ülkelerin tutumunu eleştirdi. Türkiye'nin hukuk, demokrasi ve adalet eksenli mücadelesine yönelik bir tahammülsüzlük olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye, sahada ve masada verdiği başarılı mücadelelerle kan ve kaostan beslenenlerin hesaplarını bozmuştur. Türkiye'nin kararlı tavrı sayesinde darbeci Hafter ile destekçilerinin Trablus'u işgal planı tutmadı. Sahada elde edilen kazanımlar, inşallah Libya'nın tamamında barış ve huzurun müjdecisi olacaktır. Libya'yı kan gölüne çeviren lejyonerler bir an önce bu ülkeden çıkarılmalıdır. Terhune ve daha birçok şehirde ortaya çıkan toplu mezarların hesabı, darbecilerden muhakkak sorulmalıdır" ifadelerini kullandı.



YUNANLILAR HADDİNİ AŞTI

YUNANİSTAN'DA aşırı sağcı bir grup Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi kararını Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nin önünde protesto etti. Gösteriyi organize eden aşırı sağcı protestocular, Türk bayrağını ateşe verdi. Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski bir üyesi olduğu öğrenilen Kasidiaris, protesto görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

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