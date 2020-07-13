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Haberler Gündem Ayasofya’nın kırmızı mermerleri Muğla’dan

Ayasofya’nın kırmızı mermerleri ’dan

Ayasofya’nın kırmızı mermerleri Muğla’dan
Giriş Tarihi: 13.7.2020

Ayasofya Camii'nin 6'ncı yüzyıldaki yapımı aşamasında Muğla ile ilgili bir bağlantısı ortaya çıktı. Ayasofya'da kullanılan kırmızı renkli mermerlerin Milas'ta bulunan İasos Antik Kenti'nden gönderildiği belirlendi. AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, "Ayasofya'nın duvarlarını süsleyen kırmızı renkli mermerlerin Milas'taki Kıyıkışlacık-İasos Antik Kenti ocaklarında işçiler tarafından kesilerek antik limandan İstanbul'a gönderildiğini bilmek memnuniyet verici. Katkımız olduğu için Muğlalılar olarak gurur duyuyoruz" dedi.

FERDİ YAVUZ

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