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Haberler Gündem Çanakkale'de feci ölüm! Kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

'de feci ölüm! Kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

'nin Bayramiç ilçesinde kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Ramazan Yüksel'in 4 çocuk babası olduğu

Çanakkale'de feci ölüm! Kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

13.07.2020, 17:06

İlçeye bağlı Karaköy sınırları içindeki 126. Bölme mevkisinde Orman İşletme Müdürlüğü için ağaç kesimi yapan Ramazan Yüksel, devrilen çam ağacının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Yüksel'in cesedi, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA

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