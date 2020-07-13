İlçeye bağlı Karaköy sınırları içindeki 126. Bölme mevkisinde Orman İşletme Müdürlüğü için ağaç kesimi yapan Ramazan Yüksel, devrilen çam ağacının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Yüksel'in cesedi, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
AA
Çanakkale'de feci ölüm! Kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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