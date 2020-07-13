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Haberler Gündem Denizlispor - Trabzonspor CANLI ANLATIM

- CANLI ANLATIM

'in 32.haftasında şampiyonluk yarışı veren , deplasmanına konuk oluyor. Denizlispor - Trabzonspor mücadelesinin canlı anlatımını yeniasir.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Denizlispor - Trabzonspor CANLI ANLATIM

13.07.2020, 20:49 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,20:51

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek. İki takım Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen Trabzonspor, 3 puan alarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.

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