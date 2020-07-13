Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 artış gösterdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük."
Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 13, 2020
Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük.👌👌 https://t.co/fVzXFNQcRT
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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