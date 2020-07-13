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Hazine ve Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı

Hazine ve Albayrak "Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı

13.07.2020, 12:28 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,12:44

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 artış gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük."

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