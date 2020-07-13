Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan'ın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Azerbaycan'a destek mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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