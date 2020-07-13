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Haberler Gündem Kılıçdaroğlu sessizliğini koruyor

sessizliğini koruyor

Kılıçdaroğlu sessizliğini koruyor
Giriş Tarihi: 13.7.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılması konusundaki tarihi kararının yankıları sürerken, gözler karar öncesi 'açıyorsan aç' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Kılıçdaroğlu'ndan herhangi bir açıklama gelmezken, Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet'e yönelik açıklamaları da kamuoyunda eleştirildi. Birkaç gün önce 'açıyorsan aç' diye meydan okuyan Kılıçdaroğlu, tarihi kararla birlikte adeta sessizliğe gömüldü.

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