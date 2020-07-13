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Haberler Gündem Son dakika: ÖSYM'den açıklama: ALES sonuç açıklama tarihi güncellendi

Son dakika: 'den açıklama: sonuç açıklama tarihi güncellendi

Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimde 16 olarak ilan ettikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-/1) sonuç açıklama tarihinin 7 Eylül olarak güncellendiğini bildirdi.

Son dakika: ÖSYM'den açıklama: ALES sonuç açıklama tarihi güncellendi

13.07.2020, 10:40 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,10:49

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim."

AA

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