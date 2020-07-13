Haberler Gündem Son dakika: ÖSYM'den açıklama: ALES sonuç açıklama tarihi güncellendi

Son dakika: ÖSYM'den açıklama: ALES sonuç açıklama tarihi güncellendi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimde 16 Eylül olarak ilan ettikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuç açıklama tarihinin 7 Eylül olarak güncellendiğini bildirdi.

13.07.2020, 10:40 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,10:49