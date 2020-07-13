Son dakika: ÖSYM'den açıklama: ALES sonuç açıklama tarihi güncellendi

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim."
AA
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