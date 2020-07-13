Sosyal medyalara Türkiye’de vergi yolu

Sosyal medya düzenlemesi konusunda adım atan AK Parti, iki önemli noktada düzenleme yapılmasını istiyor. Bunlar 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya ağlarının Türkiye'de temsilcilik açması ve vergi ödemeleri, suça bulaşan hesapların sahiplerine ilişkin bilgilerin yetkili makamlar ile paylaşılması. AK Parti, değişikliğin uzlaşı ile yapılması için muhalefet ile de temasa geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Başkan Erdoğan, sosyal medyada artan iftiralar ve çirkin paylaşımlar ile ilgili hızlıca bir çalışma yapılıp Meclis gündemine getirilmesini ve Meclis tatile girmeden bunun çıkartılmasını istedi. AK Parti bir süredir bu konu üzerinde çalışma yapıyordu. Ancak konunun uzlaşma ile çıkması için muhalefet partileri ile temasa geçildi. Muhalefet partileri yapılacak öneriyi görmek istediklerini belirtti. AK Parti bu kapsamda teklifini bugün muhalefet partileri ile paylaşacak. Onların görüş ve önerilerini dinleyecek. AK Parti'nin önerisine muhalefetin de sıcak bakması halinde düzenlemenin halen Genel Kurul gündeminde bulunan Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (HMUK) eklenmesi bekleniyor.



ALMANYA ÖRNEĞİ

AK Parti çalışma yaparken AB örneklerini dikkate aldı. Özellikle de Almanya masaya yatırıldı ve çerçeve buna göre çizildi. Almanya'da, sosyal medyada yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde kaldırılması istenirken, aksi takdirde 50 milyon Euro'ya varan para cezaları öngörülüyor.