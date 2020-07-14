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Haberler Gündem 15 Temmuz destanı billboardlara yansıdı

destanı billboardlara yansıdı

15 Temmuz destanı billboardlara yansıdı
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlan Bağlar İlçe Belediyesi, FETÖ'nün hain darbe girişimi ve halkın darbecilere karşı elde ettiği zaferin 4'üncü yıl dönümünde ilçedeki reklam panolarını 15 Temmuz zaferi ile donattı. Devletin içine sızmış olan FETÖ unsurlarının 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirmek istediği ve milletin kahramanca mücadelesi ile zaferle sonuçlanan hain kalkışmanın 4. yıl dönümü öncesinde Bağlar Belediyesi tarafından hazırlanan billboardlar, tarihi başarıyı ilçedeki reklam panolarına taşıdı. "Vatan Milletin İrade Milletin" ve "Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek" gibi anlamlı sözleri içeren billboardlar, ilçenin işlek noktalarında yer alan panolara asıldı.

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