‘15 Temmuz’ konulu fotoğraf sergisine ilgi

VAN Büyükşehir Belediyesi, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında bir fotoğraf sergisi açtı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümü dolayısıyla Van'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Ajansı'nın da katkılarıyla '15 Temmuz' temalı bir fotoğraf sergisi açtı. Sergide '15 Temmuz Hain Darbe Girişimi' sırasında Türkiye ve Van'dan objektiflere yansıyan ibret verici kareler sergileniyor.

MİLLİ DİRENİŞ SERGİLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde Aydın Talay Yeraltı Çarşısı'nda açılan fotoğraf sergisi, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin de sergiyi gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Serginin yarın Van AVM'de, salı günü ise Park AVM'de gün boyu açık kalacağı belirtildi. Ayrıca, 15 Temmuz haftasında kent genelinde çok sayıda etkinlik düzenleneceği ve 15 Temmuz'da nasıl bir milli direniş sergilendiğinin çeşitli programlarla anlatılacağı bildirildi.