2 yılda dev projeler hayata geçirildi

Bakanlıkların öne çıkan çalışmalarını tek tek ele alacak olan Erdoğan, özellikle korona virüslü mücadele, Libya'da atılan adımlar, Doğu Akdeniz'deki faaliyetler başta olmak üzere mesajlarını verecek.

JET HIZIYLA TEK TEK BİTTİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yılında dev projeler hayat geçirildi. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Avrupa Bağlantısı ve Türk Akım Projesi ile enerji alanında iki önemli adım atıldı. Bu dönemde Türkiye'nin Otomobili tanıtımı yapılırken Gemlik'te fabrikanın temelinin atılmasına kısa bir süre kaldı. 27 Mayıs darbesinin yargılamalarının yapıldığı Yassıada, bu dönemde Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline geldi. Türkiye, korona virüsle mücadele kapsamında yerli ve milli solunum cihazı üretme başarısını da gösterdi. Ayrıca, dünyanın 137 ülkesine tıbbi malzeme yardımı yaparak büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Yeni sistemin ilk yılında Suriye konusu ve atılan adımlar öne çıkarken, Libya ve Doğu Akdeniz'deki hamleler de batının tuzaklarını bozdu.



PUTİN İLE LİBYA VE SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değerlendirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kalmışlardır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2 yaşında! İşte çağ atlatan dev adımlar