Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde, 102 timle başlatılan "Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu"nda çıkan çatışmada Alişer kod adlı Osman Durmuş silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
5 İŞÇİNİN KATİLİYDİ
Teröristin, 14 Nisan'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde Şure Tepe güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 sivil vatandaşın ve 17 Haziran'da yine Silopi ilçesi kırsalındaki Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 sivil vatandaşın, EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.
Açıklamada operasyonda çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcının da imha edildiği vurgulandı.
Bölgede operasyon devam ediyor.
5 işçiyi şehit eden terörist, Yıldırım-1 Cudi'de etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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