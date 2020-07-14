5 işçiyi şehit eden terörist, Yıldırım-1 Cudi'de etkisiz hale getirildi

Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde, 102 timle başlatılan "Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu"nda çıkan çatışmada Alişer kod adlı Osman Durmuş silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



5 İŞÇİNİN KATİLİYDİ



Teröristin, 14 Nisan'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde Şure Tepe güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 sivil vatandaşın ve 17 Haziran'da yine Silopi ilçesi kırsalındaki Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 sivil vatandaşın, EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.

Açıklamada operasyonda çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcının da imha edildiği vurgulandı.

Bölgede operasyon devam ediyor.