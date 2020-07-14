Alternatif baro çalışmaları başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti ve MHP'nin çoklu baro sistemini ön gören ortak yasa teklifi, Genel Kurul'da 251 oyla kabul edilerek yasalaştı. Yasadaki düzenleme ile Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) yönetiminde de dengeler değişecek. Aralık ayında yapılacak TBB Genel Kurulu'nda yeni yasayla birlikte İstanbul Barosu 153 yerine 12, Ankara Barosu 57 yerine 7, İzmir Barosu ise 31 yerine 5 delege ile temsil edilecek.

2 BİN AVUKAT ŞARTI

Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için, baro organlarının seçimi 2 yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise 4 yılda bir Aralık ayı içinde yapılacak. Seçimler, sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacak. Avukat sayısının 5 binden fazla olduğu illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilecek. Buna göre 4 bin 850'si erkek, 4 bin 762'si de kadın olmak üzere toplam 9 bin 612 avukatın bulunduğu İzmir'de en az 4 baronun daha kurulabileceği ifade edildi.



İZMİRLİLER SAYIYA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

İzmir Barosu'na alternatif olarak kurulacak barolar için avukatların çalışmaları sürerken, AK Parti İzmir'de İl Başkanlığı ve milletvekilliği yapan avukat Ali Aşlık, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Aykut Dikencik gibi isimlerin de çalışma başlattığı öğrenildi. Öte yandan İzmir Barosu Genel Kurulu'na hazırlanan Çağdaş Avukatlar Grubu ile Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nda ön seçim çalışmalarının sürdüğü de kaydedildi.

METİN BURMALI