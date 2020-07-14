Atina’da cami bile yok

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıldır mücadele eden ve tarihi süreci başlatan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Kurucu Başkanı İsmail Kandemir'i ziyaret etti. 'TÜRKİYE YENİ BİR ÇAĞ AÇTI'

Kandemir, müjdeli haberi duyunca eşiyle birlikte uzun süre ağladıklarını belirterek, "Tüm dünya alınan kararla ilgileniyor. Yeni bir çağ açtık" dedi. Hakan Çavuşoğlu da Atina'da 300 bin Müslüman olmasına rağmen bir tane bile cami olmadığını hatırlatarak, "Bütün Avrupa başkentlerinde cami var ancak tek Yunanistan'ın başkentinde cami bulunmuyor" diye konuştu.



RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK GELDİ

RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını değerlendirdi. Konunun dünyada geniş yankı uyandırdığını anımsatan Verşinin, "Bunun Türkiye'nin iç işleri olduğundan hareket ediyoruz. Doğal olarak buna ne bizim ne de başkasının karışmaması gerekiyor" şeklinde konuştu. Verşinin, Ayasofya'nın küresel kültür ve medeniyet açısından önemli olduğuna da dikkati çekti.