Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı."
"Yaz gelince virüs etkisini kaybetti." Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı. pic.twitter.com/uivpAlfhFc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2020
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Bakan Koca sosyal medyadan uyardı: 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisi yanlıştır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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