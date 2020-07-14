Çocuklarını eşine emanet ederek ölüme koşmuş

15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yürüdüğü sırada şehit edilen Muhammet Ali Aksu'nun annesi, hüzün ve gururu bir arada yaşıyor. Samsun Alaçam'da yaşayan, 9 çocuk annesi Ezine Aksu, olayları televizyondan takip ettiklerini belirterek, "İstanbul'da karışıklık var ama biz ne olduğunu anlamadık. Sela okunmaya başladı. Ben çocukları uyandırdım, İstanbul karışmış diye. Sonra bizi İstanbul'dan çocuklarımız aradı, oğlumun şehit olduğunu öğrendik. Emekli olduktan sonra burada yaşamayı istiyordu. Biz de şehidimizi buraya, babasının yanına defnettik" dedi.

KARŞI KOYMUŞ

Darbe girişimi gecesi, oğlunun darbecilere karşı koymak için evinden çıktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na geleceğini öğrenince o yöne doğru ilerlediğini anlatan Aksu, bu sırada durdurmak için önünde durdukları tankların ezmesi sonucu oğlunun şehit olduğunu anlattı.

TANK ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ

Oğlunun, o gece hala oğluyla birlikte dışarıya çıktığını ve hala oğlunun da gazi olduğunu anlatan Aksu, şunları kaydetti: "Beş oğlum daha var ama onu unutamıyorum. Hiç kolay değil. Ben yetim büyüdüm, şimdi torunlarımıza iyi bakıyoruz ama onun yokluğu içimi yakıyor. Tankı süren kişi ifadesinde, 'sakallı cübbeli diye üzerine sürdüm' demiş. Oğlum, halasının oğlu ile abdestini alıp dışarı çıkmış. 'Vatan batıyor, ölürsek şehit oluruz' demiş. Çocuklarını o gün dışarıda gezdirmiş, sonra annelerine emanet edip gitmiş."