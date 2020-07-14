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Haberler Gündem ‘Ermenistan bir an önce aklını başına alsın’

bir an önce aklını başına alsın’

‘Ermenistan bir an önce aklını başına alsın’
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın saldırgan milliyetçilik anlayışının yeni bir tezahürü olan bu eylemin Azerbaycan tarafından püskürtülmüş olmasının, saldırganlığın karşılıksız bırakılmayacağının somut bir göstergesi olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz yanındayız" dedi.

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