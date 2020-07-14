Esnaf ve sanatkara kredi yapılandırma müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara finansman imkan ısağlamak amacıyla Halkbank tarafından "Esnaf Destek Paketi" adı altında "İşletme Kredisi" ve "Esnaf Kredi Kartı" uygulamalarının hayata geçirildiğini, esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi geri ödemelerinin faizsiz olarak 3 ay ertelendiğini belirtti. Pekcan, şunları kaydetti: "Esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz. 30 Haziran 2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarların Kredi Kefalet Kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanabilecek. Uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanacak ve yaklaşık 322 milyon lira gecikme faizi düşürülecek."

160 MİLYON TL CEZA

Hükümet, İstanbul başta olmak üzere kampanyalı, ön ödemeli konut satışında yaşanan mağduriyetlere el koydu. Ticaret Bakanlığı tüketici şikâyetleri kapsamında 132 şirketi denetledi, son 16 yılda 60'a yakın şirkete 160 milyon lira para cezası uygulandı.

HAZAL ATEŞ