‘Macron toplu mezarları örtemez’

AK Parti MKYK toplantısı dün Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantının ardın-dan parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısı-na geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Libya'daki son duruma ve batı ülkelerinin tutumuna değinen Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye dönük yapılan bütün saldırıların sebebini biliyo-ruz. Fransa Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımızın meşru Serrac hükümetine verdiği desteği hedef alarak toplu mezarların üstünü örtemez" dedi. Ayasofya konusunda da konuşan Çelik, "Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Erdoğan düşman-lığı hattından ilerleyenlerin, yarın bir gün Avru-pa'nın gerçek demokratlarını hedef alacağı konu-sunda kuşku yoktur" ifadelerini kullandı.