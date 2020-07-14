MHP’de Çaka Bey büstü için yeni çalışma başlatıldı

İzmir'de MHP'li Meclis Üyeleri, İl Başkanı Veysel Şahin'in başlattığı "Milli Değerlerine Sahip Çıkan İzmir" anlayışı çerçevesinde şimdi de İzmir'in unutturulmaya çalışılan önemli bir değeri olan Emir Çaka Bey için harekete geçiyor. İzmir'i fetheden ilk Türk olan Çaka Bey'in isminin verildiği meydanın tekrar onun adıyla yaşatılmasını isteyen MHP meclis üyeleri, çalışma başlattı. İl Başkanı Şahin, "Çaka Bey İzmir'in hem ilk fatihi hem de ilk Türk denizcisidir. İsmini ve yaptıklarını yaşatmak zorundayız" dedi.