Örgütün hemşirelerine 7 ilde baskın: 24 gözaltı

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye üye meslekten ihraç edilmiş polis ile aktif hemşirelere yönelik soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada, Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da 24 zanlının FTÖ/PDY'ye üye olduğu, örgütün gizli iletişim ağı ByLock kullandığı, ardışık ankesörlü büfe arama kaydı olduğu belirlendi. Dün şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek sorguya başlandı.