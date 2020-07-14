  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Sanayide çarklar yeniden hızlandı

Sanayide çarklar yeniden hızlandı

, “’ta aylık bazda yüzde 17,4 arttı. Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı” dedi.

Sanayide çarklar yeniden hızlandı
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığını belirterek, "Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17,4 arttı." ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından, Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığına dikkati çeken Bakan Albayrak, "Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17.4 oranında arttı. Ayrıca sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de yüzde 12.5 yükseldi. Her iki endekste de 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." paylaşımında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sanayide çarklar yeniden hızlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA