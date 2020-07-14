Sanayide çarklar yeniden hızlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığını belirterek, "Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17,4 arttı." ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından, Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığına dikkati çeken Bakan Albayrak, "Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17.4 oranında arttı. Ayrıca sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de yüzde 12.5 yükseldi. Her iki endekste de 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." paylaşımında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı