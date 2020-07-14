‘Tankların önüne yattık ateşle karşılık verdiler’

Darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci askerlerin açtığı ateşle yaralanan ve gazilik onuruna erişen 52 yaşındaki emekli astsubay Yılmaz Lale, hain gecenin üzerinden 4 sene geçmesine rağmen vatan savunmasının verdiği gururu unutamıyor. Genelkurmay önünde kendisi gibi toplananlarla tankın önüne yatan ve darbeci askerleri ikna etmeye çalışan Lale, "Zırhlı personel 'teslim ol' çağrısına uymadı. Askerler 'çıkarsak döverler, kızarlar, komutanlarımız silahlarınızı vermeyin dediler' yanıtı verdi. Israrımız üzerine ateş açtılar. En az 10 vurulmuş insanı ambulansa götürdüm" dedi.

'TİR TİR TİTRİYORDUK'

Lale, tankları durdurmak için asker ve vatandaşlarla tankın önüne yattıklarını, tanklardan kendilerine ateş açıldığını dile getirdi. Mermilerin çok yakınlarından geçtiğini anlatan Lale, "O mermiler asfalta değdiğinde bu kadar gürültü çıkaracağını bilmiyordum açıkçası. Vücudumuz tir tir titriyordu. 5 santim yanımıza kurşun isabet ediyordu. 'Ölürlerse ölsünler' tarzında bir taciz atışıydı. O esnada kısa bir ara verdiler ateşe.

TANKLARI YÜRÜTTÜLER

Kadın bir albay vardı, kaldırdım yerden, yanımızdaki arkadaş 'komutanım sizin bir yeriniz kanıyor' dedi, pantolon kan olmuş vurulmuşum, elimi değdirdim, çok derin bir yara değil. Bu sırada kalabalıkların üzerine tanklar tekrar hareket etti" diye konuştu. Birkaç gün sonra hastanede ameliyat olduğunu söyleyen Lale, o anları unutamadığını söyledi.