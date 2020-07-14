‘Vatan savunmasının gururunu yaşıyorum’

FETÖ darbe girişiminde, İstanbul'daki Vatan Caddesi'nde cuntacıların ateşiyle yaralanan Zafer İpek, vatanını savunmanın gururunu yaşıyor. Ardahan'da Kaşgarlı Mahmut Yurdu Müdür Vekili Zafer İpek (55), 15 Temmuz'daki darbe girişiminden önce çalıştığı kurumdan izin alamadığı için memleketi Ardahan'a gelemeyip İstanbul'da kaldığını söyledi.

KOMUTAN 'ÇEKİL ÖNÜMDEN' DEDİ

İpek, o gün tankları görmenin kendisini son derece şaşırttığını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı değil, Cumhuriyet Bayramı değil. Tabii ben 1980 ihtilalini de yaşayan biri olarak bunun bu saatte hayra alamet olamayacağını, darbe olasılığının çok yüksek olduğunu düşündüm. O an hemen elime Türk bayrağını aldım ve Vatan Caddesi'ne çıktım. Bazı araçlar da tankların önünde durdu. Ben de o esnada tankın üstündeki yarbaya, 'Komutanım ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz?' diye seslendiğimde bana, 'Biz özel emir aldık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne DEAŞ saldırısı var. Onu engellemeye gidiyoruz' yanıtını verdi. Ben de 'Siz, bizi mi kandırıyorsunuz, ne DEAŞ'ı, Emniyet buna müdahale edemiyor mu, tanklarla ne işiniz var?' dediğimde çekilmemi istedi."

DUYMA KAYBINA NEDEN OLDU

"O anda aklıma ilk gelen, tankın üzerine dökmek için benzin temin etmekti" diyen İpek, "Komutan ikna olamayınca bizzat ben tankın üstüne çıktım. Ben komutanla konuşurken, o da cep telefonuyla başkalarıyla konuşuyordu. Daha sonra yanındaki asker bana ateş etti. Yaralanmışım ama onu hissedemedim çünkü o gece ülkenin üstüne çöken bir karanlık vardı. Vurulunca tankın üstünden düştüm. Sol kulağımda düşmeden kaynaklı duyma kaybı oluştu. Önemli değil, devletimize, milletimize helal olsun" dedi.

TEKRAR O ALANA DÖNDÜM

İpek, o gece devlet ve milletin, hain darbeyi bertaraf ettiğini vurgulayarak, bunun gururuyla yaşadığını söyledi. Cuntacıların açtığı ateşte ayağından vurularak yere düşünce kafasını çarptığı için halen duyma kaybı olduğunu, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldıktan sonra tekrar alana geldiğini anlatan İpek, o sırada insan sayısında artış olduğunu ve darbeyi başaramayacaklarını anladığını ifade etti.