Zafer dijital gösterim merkezlerine taşındı

İletişim Başkanlığı, Dijital Gösterim Merkezleri'nde 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zaferin dijital ortamda 360 derece görsel deneyimle ve üç boyutlu olarak sergileneceğini duyurdu. Açıklamada 15 Temmuz Milletin Zaferi temalı yeni Dijital Gösterim Merkezleri'ni Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açtı. 15 Temmuz zaferini unutturmama adına hazırlanan Dijital Gösterim Merkezlerinde, FETÖ'nün hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar Temmuz boyunca dijital ortamda sergilenecek.

ÜÇ BOYUTLU HARİTALAMA

360 derece görsel deneyim alanından sonra dijital haritalama gösterimi yer alacak. Bu bölümdeki gösterimde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dönüm noktaları üç boyutlu ve sinematik ses sistemi ile ziyaretçilere sunulacak. Ardından gelen hologram gösterim alanında 'wireframe' teknolojisi ile yapılan hologram gösterisi izlenebilirken, hemen yanında bulunan projeksiyon ekranından FETÖ'nün geçmişi ve bugünü hakkında bilgi veren bir video film çalışması takip edilebilecek. Merkezin son gösterim alanı olan bilgi ekranında ise 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek milli iradenin üzerinde hiçbir irade tanımayan 251 şehidin yer aldığı gösterim yapılacak.

BUGÜN GÜN BOYU AÇIK

Hafta içi ve hafta sonu 12.00- 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz Milli ve Beraberlik Gününde tüm gün ziyarete açık olacak. Anma programları kapsamında, ziyaretçilere VR gözlük ve Türk bayrağı hediye edilecek. VR gözlüklerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından artırılmış gerçeklik konseptiyle hazırlanan 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü videosu izlenebilecek.





ENGELLILER UNUTULMADI

DİJİTAL Gösterim Merkezlerinde görme engelliler için 'görme engelli yolu', işitme engelliler için de işaret lisanıyla anlatım imkanı bulunuyor. Kovid-19 salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanacak ziyaretçiler, 5 bölümden oluşan merkezlerin fuaye alanında üç boyutlu hologram gösterimini izleyebilecek. Dijital gösterim yapılan bir tünelden geçilerek girilecek 360 derece görsel deneyim alanında ise ziyaretçiler, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını ve milli iradenin hain darbe girişimine karşı nasıl bir direniş gösterdiğini anlatan üç boyutlu bir gösterimini sinematik ses sistemi eşliğinde deneyimleyecek.