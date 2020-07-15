‘Ambulanslar bile ateş altında kalmışlardı!’

Marmaris'te 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, FETÖ/PDY üyesi askerlerin helikopterle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için gelme ve çıkan çatışma anlarına şahit olanlar, yaşananları anlattı. O gece evinin balkonunda yaşananlara şahit olan, bir turizm şirketinin yönetim kurulu üyesi Anıl Berk şunları söyledi: Saat 03.00 sıralarında, 15 Temmuz Destanı Meydanı adı verilen alana helikopterler geldi. Bizim asker bildiğimiz ama vatan hainleri olduğunu öğrendiğimiz kişiler, helikopterden inerek havaya ateş etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesiyle bu alan vatandaşlarla dolmuştu. Sokağa inen bazı kişiler çatışmanın olduğu yere geldi ve vatan haini askerler tarafından dipçikle darp edildi. Sürekli silah ve bağırma sesleri geliyordu. İlerleyen saatlerde Marmaris'te görevli polis memurunun vurulduğu bağrışmaları gelmeye başladı. Ambulanslar bile yoğun ateş altındaydı. Evimin altına gelen ambulansta görevli sağlık ekibi ve doktorlar, 'Kurtaramadık' diye hıçkırarak ağlıyorlardı. Polisler ile hainlerin o geceki çatışmaları, çıkan sesler, şehit olanlar hiç aklımdan çıkmayacak."

'ŞOKU HALA ATLATAMADIK'

Çatışmanın çıktığı alanın karşısındaki hazır mutfak firmasının müdürlüğünü yapan Yakup Öncel, "Helikopterlerin şirketimizin karşısındaki otelin arasına indiğini gördük. Şokta idik ve o an ne olduğunu anlayamadık. Çatışma çıktı. İki polis memuru şehit oldu. Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla halkımız sokağa çıktı ve bu bölgeye geldi. Kötü bir manzaraydı, büyük şok yaşadık. Bu hain kalkışma aklımıza geldiğinde çok üzülüyoruz. Aradan geçen 4 yılda hala şoku atlatamadık" dedi.

KAMERALARA YANSIMIŞTI

FETÖ/PDY üyesi askerlerin helikopterden kara yoluna düşürdüğü bir kasa mermi, havada dolaşarak ateş açmaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesiyle kaldığı otele havadan ateş açılma anları yer almıştı. Ayrıca darbe girişimi sabahı 5 yıldızlı Turban Yazıcı Otel'in giriş ve çıkış kapısında bulunan güvenlik kameraları sayesinde Erdoğan'a suikast için gelen FETÖ'cü askerlerin otele girerken görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Çatışmanın bitmesiyle saat 06.30 sıralarında askerlerin otelin Marmaris-İçmeler yoluna bakan arka çıkışından bir kişiyi rehin alarak kaçtıkları da görüntülerden tespit edilmişti.

ADEM ÜLKER