“Ayasofya’daki resimler namaza engel değildir”

DİN İşleri Yüksek Kurulu, Ayasofya Camii'nde bulunan resimlerin kılınacak namazların sıhhatine engel olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması yönündeki büyük özlemin gerçekleşmesi milletimizde ve tüm İslam dünyasında coşkulu bir heyecan ve sevinç meydana getirmiştir" ifadelerine yer verildi.