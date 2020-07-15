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Bakanlık açıkladı! İşte tutuklu 'cü sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakanlığımız bünyesinde ile mücadele kapsamında 2016’dan bugüne kadar 99 bin 066 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Bakanlık açıkladı! İşte tutuklu FETÖ'cü sayısı

15.07.2020, 09:42

Bakan Soylu, "Bakanlığımız bünyesinde Fetö ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 99 bin 066 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir. Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir." dedi.

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