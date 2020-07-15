Atatürk Havalimanı'na giderken darbeci askerlerin kullandığı tankın altında kalarak hastanede ölen 52 yaşındaki ev hanımı Türkan Türkmen Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, eşi Ramazan Tekin ile Esenler'deki Atışalanı Karakolu'nun önüne gitti. Erdoğan'ın İstanbul'a geleceğini öğrenen Tekin çifti, toplanan grupla Atatürk Havalimanı'na doğru yürüyüşe geçti. Tekin, havalimanı bağlantı yolunda darbeci askerlerin vatandaşların üzerine sürdüğü tankın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Başkan Erdoğan’ın çağrısı üzerine haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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