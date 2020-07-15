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Bu milletin mensubu olmaktan gururluyum

Bu milletin mensubu olmaktan gururluyum
Giriş Tarihi: 15.7.2020

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini kınayan Muratçay Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Çayır, "Demokrasi için bir destan yazan aziz milletimizin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Darbe girişimi sadece iktidara değil, siyaset kurumunun bütününe yönelikti. Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet adına başka hiçbir kurum bu iradeyi kullanamaz. Devletimize, demokrasimize ve halkımıza karşı gerçekleştirilmek istenen FETÖ'cü darbe girişimini şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

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