Darbecilerin İzmir’deki merkez üssü Çiğli’deydi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara ve İstanbul'un yanı sıra İzmir'de kilit noktalardan biriydi, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı... 37 hain, 15 Temmuz'da Çiğli'deki üste darbeci tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in öncülüğünde bir araya geldi. Demokratik yönetimi kaldırmak amacıyla, paralel örgütlenmeyle başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere gizlice devletin tüm kılcal damarlarına sızan hain girişim, yurdun birçok yerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran vatandaşlar sayesinde bertaraf edildi. Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırı düzenlemek isteyen "yurtta sulh konseyi" üyesi darbeci general Gökhan Şahin Sönmezateş'in yönettiği suikast timi ve yurdun dört bir tarafında teşebbüste bulunan askerler yakalanarak adalete teslim edildi.

HAİNLERDEN SUİKAST PLANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te kaldığı otelde suikast planlayan Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) askerlerinin bulunduğu suikast timi, Sönmezateş'in öncülüğünde Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde toplandı. Suikast için havalanan 3 helikopter, Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra bölgeye ulaştı. Helikopterlerden ateş açan ve ardından bölgeye inen maskeli ve ağır silahlar taşıyan darbeciler, Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin ve polis memuru Nedip Cengiz Eker'i şehit etti, 10 kişiyi yaraladı. Çatışma sabaha kadar sürdü. İçmeler mevkiinde ormanlık alana kaçan darbeci askerlerden 36'sı 17 gün boyunca hava ve karadan yürütülen operasyonda gruplar halinde yakalandı.

MENFEZDE YAKALANDI

'Çiğli üs imamı' olarak anılan ve bazı generallerin yaverlerinin atamasında aktif rol oynadığı, generalin 'Paşa' dediği eski başçavuş Zekeriya Kuzu, 25 Temmuz 2016'da Marmaris-Muğla karayolunda, beraberindeki darbeci askerlerle saklandıkları menfezde yakalandı. Suikast timindeki eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 'suikast timi'nin tek firarisi olarak halen aranıyor.

BAŞYAVER İZMİR'E GELDİ

Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'ndan Tümamiral Aydın Şirin ile misafiri Tümamiral Hasan Nihat Doğan'ı derdest eden darbeci askerler, iki generali Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na getirdi. Komutanlar, 16 Temmuz'da kurtarıldı. Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı ile eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın da darbe gecesinde üste oldukları tespit edildi.





GÖZALTINA ALINDILAR

EGE Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in derdest edilmesini isteyen, İzmir'de sözde 'Sıkıyönetim komutanı' ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen de darbe karşıtlarınca gözaltına alındı. Bornova Jandarma Komando Tugayı'nda zırhlı araçlar, silah ve mühimmatları almak isteyen darbecileri ise dönemin Tugay Komutanı Semih Okyar'ın emriyle anahtarları saklayan er Emre Ev engelledi.



HAREKETLİLİK DEVAM ETTİ

ÇİĞLİ 2. Ana Jet Üssü'ne başyaver Ali Yazıcı'yı taşıyan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği adına kayıtlı 06 FY 8355 plakalı otomobil, 00.05 sıralarında gelirken aracın 16 Temmuz 11.27'de nizamiyeden çıktığı belirlendi. Eski Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın da saat 03.00'e kadar burada olduğu saptandı. Ege Ordu Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan darbeci askerler de komutanlıktaki darbe karşıtı askerler tarafından bertaraf edildi.