‘Devletin sahibinin millet olduğunu gördük’

Başkanlık sisteminin ikinci yılı değerlendirmesini önümüzdeki haftaya ertelediklerini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinden bahsetti.

ÖRNEK BİR MÜCADELE

Dünyaya örnek olduklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "Milletimizden ricamız bu güzel tablonun sürmesi, dikkati, kuralları riayeti elden bırakmamasıdır" dedi. Baro yönetimleriyle ilgili kanun değişiklikleri-nin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bölgesel gelişmelere de değinerek, "Suriye, Kuzey Irak ve Libya'da ortaya koyduğu-muz iradenin salgın döneminde kesintisiz sürmesini sağladık. Bu faaliyetlerimizi hedeflerimize ulaşana kadar sürdüreceğiz. Adil bir yeni dünya düzeni çağrımızı tekrarlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'HÜSRANA UĞRADILAR'

Ayasofya ile ilgili tartışmalar ile ilgili de konuşan Recep Tayyip Erdoğan, "Burada bir kez daha Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum. Hiç kimse merak etmesin, Ayasofya'yı yeniden vakfiyesine uygun hale getirirken kül-türel miras vasfını da ecdadın yaptığı gibi koruyacağız" ifadelerini kullandı. Konuşmasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümünü de vurgulayan Erdoğan, "FETÖ terör örgütü mensuplarına kahramanca karşı koyarken şehit edilen 251 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Milletimiz tarihin en büyük imtihanlardan birini hamdolsun alnının akıyla vermeyi başarmıştır. Uçağa, helikoptere, tanka sadece kalbindeki imandan aldığı güçle karşı koyan milletimiz gün ağarmadan dar-becileri hüsrana uğratmıştır. Türkiye'de devletin sahibinin de istiklal ve istik-balimizin teminatının da milletimiz olduğunu 15 Temmuz'da bir kez daha gördük" açıklamasını yaptı.



ŞEHİT AİLELERİ İLE BULUŞACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakılması ile başlayacak. TBMM'de düzenlenecek özel programa da katılacak olan Başkan Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Erdoğan, bugün saat 21.00'da ise Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit Dursun Acar'ın ailesi ile görüştü!