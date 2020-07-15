Direksiyona sarıldı asker sevkiyatını engelledi

Darbe günü Denizli ve Aydın'dan 580 askeri personel Çardak Havaalanı kullanılarak Ankara'ya götürülmek istendiği sırada askeri aracın önüne geçen çok sayıda vatandaş, demokrasiye sahip çıktı. Durdurulan askeri konvoydaki araca binerek direksiyona sarılan Elif Dağdelen'in çabaları da etkili oldu. Ev hanımı 2 çocuk annesi Sarı, darbe girişiminin yaşandığı gece TRT'de okunan sahte bildiriyi duyunca çocuklarını da alarak sokağa çıktığını, karakolun önünün bariyerle çevrili olduğunu görünce konunun ciddiyetinin farkına vardığını anlattı. Eve döndüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cep telefonundan yaptığı bağlantıyı izlediğini, sesini duyduğu anda gözyaşlarına hakim olamadığını dile getiren Dağdelen, Erdoğan'ın "sokaklara inin" çağrısından sonra kimsenin kendisini durduramadığını söyledi. Kızı, oğlu ve eşi ile havaaalanına gittiklerini kaydeden Dağdelen, yolda eşinden sürekli daha hızlı gitmesini istediğini, askeri konvoyu yakaladıklarında camı açarak askerlere 'geri dönün' çağrısında bulunduğunu ifade etti.

"ASKERLER DONUP KALDI"

Havaalanına geldiklerinde, alana girmek isteyen askerlerin önüne geçtiklerini aktaran Dağdelen, "Arkadan gelenler de bize yetişti. Askeri araçların önüne geçerek engellemeye çalıştık. 'Hayır giremezsiniz' dedik. Baktım iş ciddiye dönüyor, yanımdaki askeri aracın kapısını açık mı diye yokladım. Allah'tan kapı açıkmış, içeri daldım. Direksiyon başındaki asker direndi. Askere 'anahtarı ver' dedim, 'sen FETÖ'nün askeri misin' diye de soruyordum bir yandan. Yanında da komutanı vardı. 'Kes sesini kadın, in arabadan' dedi. 'İnmiyorum, bu araba bizim arabamız, ver anahtarı' dedim. Daha sonra baktım biz sertleşince onlar da sertleşti. Bir ara askerin yanağını okşayarak 'sen bizim Mehmetçiğimizsin, o silahı sen bize mi yönelteceksin' dedim. Siz daha düne kadar dağlarda terörist öldürüyordunuz, siz bizim karşımıza nasıl çıkarsınız' dedim. Bu sırada gelenler çoğaldı ve engelledik."

SEBAHATTİN ALP