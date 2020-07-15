“FETÖ’cü gafiller hak ettiklerini buldular”

ŞEHZADELER Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi, aziz milletimize ve bu topraklara yapılan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihanetidir" dedi. Çelik şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi, aziz milletimize ve bu topraklara yapılan tarihin en büyük ihanetidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek sokaklara, meydanlara çıkan, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan milletimiz, o gece dış mihrakların güdümündeki hainlere karşı bir destan yazmıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum."