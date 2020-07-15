Gücümüze güç katarak yola devam edeceğiz

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "Halkın dini duygularından beslenerek güçlenen, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde azınlık konumdaki uzantılarıyla kendi vatandaşına silah doğrultup, demokrasiyi askıya alma çabası içinde olanlara en güzel cevabı Türk halkı verdi. Demokrasiyi özümsemiş 83 milyon insanımız Türkiye'de demokrasiden geri dönüş olamayacağını dünyaya haykırdı. Türk insanının ihracat dünyasındaki temsilcileri olarak bizler de demokrasiye bağlılığımızı paylaşıyoruz. Dünya genelinde tüm iş kontaklarımıza Türkiye'de siyasi istikrarın sürdüğünü, demokratik seçimlerle gelen hükümetin iş başında olduğunu dile getiriyoruz. Olaylar sırasında şehit olan güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum."

TÜRK İNSANI SINAVI GEÇTİ

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep: "Türk halkı demokrasiye olan bağlılığını ve demokrasiye sahip çıkma iradesini 15 Temmuz 2016 gecesi canı pahasına tüm dünyaya gösterdi. Biz ihracatçılar olarak, bugüne kadar hep Türk demokrasisine olan güvenimiz ve bağlılığımızla üretmeye ve ihracata devam ettik. Dünyanın hemen hemen her ülkesindeki ticari partnerlerimize, Türkiye'de demokratik rejimin tüm kurumlarıyla çalıştığı, istikrarın korunduğu, ve Türkiye'nin her zaman olduğu gibi tüm dünya için istikrarlı ve stratejik bir çözüm ortağı olarak ilerlediğimiz mesajını verdik. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum."

MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, "Halkımızın canı pahasına demokrasiye olan bağlılığını hain darbe girişimi gecesi göstermiştir. Bu bizim için ülkemize daha fazla katkı yapmak, daha fazla ihracat yapmak adına motivasyon kaynağı olmuştur. 100. kuruluş yıldönümüne doğru emin adımlarla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti'ni, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu çağdaş uygarlık seviyesine yükseltme hedefi çerçevesinde, Türk demokrasisine sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Amacımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. Yıldönümü için belirlenmiş olan 226.6 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmaktır. Bu vesile ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzü kutluyorum."

HEDEFLERİMİZE İLERLİYORUZ

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur: "15 Temmuz 2016 tarihinde Türk demokrasisine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki azınlık bir hain grubun darbe girişimi, Türk halkının tüm gücüyle ve canı pahasına karşı koymasıyla püskürtüldü. Bu süreçte, Türkiye'den ithalat yapan dünyanın dört bir tarafındaki alıcılara, 'Türkiye'de demokratik rejim varlığını koruyor, asayiş ve istikrar korunuyor, Türkiye, her zaman olduğu gibi, tüm dünya için istikrarlı ve stratejik bir çözüm ortağı olmaya devam ediyor' mesajı verdik. İthalatçıların Türkiye ile ticari ilişkilerinin devamını sağladık. Türk ihracatçısının bu güçlü mesajı sayesinde Türkiye'nin 2015 yılında 151 milyar dolar olan ihracatını, sonraki yıllarda küresel piyasalarda yaşanan krize rağmen 2019 yılı sonunda 181 milyar dolara taşımayı başardık" dedi.