“Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni görmelisiniz”

Saygılı Rulman Yönetim Kurulu Başkanı ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ- AD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni her bireyin ziyaret ederek Demokrasi Kalesi'ni görmesi, hafızalarına kaydetmesi gerektiğini belirtti. İzmir'den İstanbul'a çevreyoluyla 3-3.5 saat gibi kısa bir sürede gitmenin mümkün olduğunu belirten Saygılı, "Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni her gitiğimde ziyaret ediyorum. O hain ve menfur darbe girişiminin ızdırabını bütün gücüyle hissettiren bir eser. Sayın Cumhurbaşkanımızdan böyle bir eseri düşündüğü için Allah razı olsun. Bizlerin yarınlara, hür ve umutla bakmasına vesile olan ve canları pahasına bu vatanı koruyan şehitlerimizden Rabbim binlerce kez razı olsun. Allah bu necip millete böyle bir acıyı hiçbir zaman yaşatmasın. Bu demokrasi kalesini her Türk insanı gibi yabancıların da görmesi ve ders alması gerektiğine inanıyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL