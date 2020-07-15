Hainler cezalarını buldu Bugüne kadar açılan 289 davadan 275 tanesi

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 275'i sonuçlandı. Sonuçlanan davalarda 1.315 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1.217 sanığa müebbet, 1.598 sanığa süreli hapis cezası verildi. Darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla FETÖ hainleriyle yapılan mücadelede yargı ilk sıralarda yer aldı. Yargı'daki 4 yıllık FETÖ ile mücadele bilançosu şöyle:



10 BİNDEN FAZLA İHRAÇ

3.932 hakim ve savcı, 6.084 personel FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edildi. İhraç edilen 3.932 hakim ve savcıdan 23'ü, 31 Ağustos 2018'den sonra (OHAL dönemi sonrası) meslekten men edildi. 4 hakim ve savcı hakkındaki ihraç kararı ise henüz kesinleşmedi. İhraç edilen 6.084 personelden 41'i de 31 Ağustos 2018'den (OHAL dönemi sonrası) meslekten ihraç edildi. DAVALARIN BİLANÇOSU

Mahkemelerde 289 fiili darbe davası bulunuyor. Bu davaların 275'i sonuçlandı, 14'ü devam ediyor. Darbe davalarının 57'si Ankara'da, 56'sı İstanbul'da.



FETÖ'CÜLERE VERİLEN CEZALAR

1.315 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1.217 sanığa müebbet, 1.598 sanığa süreli hapis cezası verildi. 2.692 sanık beraat ederken 554 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Devam eden 14 darbe davasında 1.369 sanık yer alıyor. Bu sanıklardan 605'i tutuklu, 544'ü adli kontrol şartıyla, 18'i yakalamalı, 202'si tutuksuz olarak yargılanıyor. İSTİNAF VE TEMYİZ DURUMU

İstinaf yolu henüz tamamlanmamış 29 dava, İstinaf mahkemelerince bozulan 25 karar var. 207 dava dosyası ise temyiz incelemesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal etti. Yargıtay'ın incelemesine gelen dava dosyalarından 50 karar onandı, 25 karar bozuldu, 132 karar ise halen temyiz aşamasında.

KAÇAKLARIN İADE DOSYALARI

Teröristbaşı Gülen hakkında 7 iade talebi ABD makamlarına gönderildi. Bu taleplerle, 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere, 27 suçtan iadesi istendi.

ABD'YE GİDEN TALEPLER

Tahşiye dosyası, Selam Tevhid/Kudüs Ordusu dosyası, Polis Meslek Yüksek Okulu sınav sorularının örgüt mensuplarına verilmesi dosyası, FETÖ Çatı Davası dosyası, 15 Temmuz/Genelkurmay Karargahı Çatı Davası dosyası, Cumhurbaşkanına Suikast Teşebbüsü dosyası, 15 Temmuz/İstanbul dosyası...

İADELERİ TALEP EDİLDİ

105 ülkeden 807 FETÖ mensubunun iadesi talep edildi. Aynı kişi hakkında birden fazla adli makam tarafından iade talebinde bulunulması aynı kişinin birden fazla ülkeden iadesinin talep edilmesi nedeniyle, 807 kişi hakkında iletilen toplam talep sayısı 856 oldu. Bugüne kadar ABD'den 156, AB üyesi ülkelerden 257 FETÖ'cünün iadesi istendi. AB üyesi ülkeler içerisinde ise en fazla talep 77 kişi hakkında Almanya'ya, 64 kişi hakkında Yunanistan'a ve 36 kişi hakkında Belçika'ya iletildi. Bugüne kadar 2 iade talebi 2015 yılında Romanya tarafından kabul edildi. KIRMIZI BÜLTEN TALEPLERİ

596 Kırmızı Bülten talebi İçişleri Bakanlığı Interpol Daire Başkanlığı'na iletildi. FETÖ'nün mensuplarına ilişkin halihazırda kabul edilen Kırmızı Bülten talebi yok.

GEÇİCİ TUTUKLAMA TALEPLERİ

163 kişi hakkında 56 farklı ülkeye geçici tutuklama talebi gönderildi. 27 ülkeden toplam 116 FETÖ/PDY mensubu sınır dışı edildi. Hakkındaki iade talebi kabul edilen 2 kişiyle birlikte Türkiye'ye getirilmesi sağlanan FETÖ/PDY yönetici ve üye sayısı toplam 118'e yükseldi.