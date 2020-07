İhanet çetesi FETÖ unutturulmamalı

15 Temmuz 2016 gecesi, hain darbe girişiminde ölmeyi bile göze alarak Valilik koordine binasında görev yapan dönemin İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, dördüncü yılında önemli açıklamalar ve mesajlar verdi. O gece Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Abdullah Recep, İzmir Başsavcısı Mustafa Doğru, MİT Bölge Başkanı ve İl Jandarma Komutanı ile hızlıca bir durum tespiti yaparak acil planlamaya giriştiklerini ve ilk saatlerden itibaren darbeci hainlere karşı net bir duruş ortaya koyduklarını belirten Uzunkaya, "15 Temmuz'un en kritik anlarından biri de Çiğli Hava Üssü'nde operasyona hakim olmamız ve krizi yönetmemizdi. Burada aldığımız tedbirler, gecenin seyrini değiştirdi. Uzaktan çıplak gözle izletiyoruz, helikopterler hareketleniyordu, Cumhurbaşkanımızın Marmaris'te olduğunu ve oradan ayrılma ile ilgili bir süreç yaşandığını biliyorduk. O bölgede herhangi bir girişime karşı tedbir alıp uyardık. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bulunduğu otele Özel Harekat desteği istendi. Biz desteği polis helikopteriyle gönderebilirdik ama sayı çok az olacaktı. Mürettebat dışında 3-4 kişi alabiliyor. 10 kişilik bir unsuru, kara yoluyla hemen yola çıkardık. O planlama darbe girişiminin önlenmesindeki önemli detaylarından biridir" dedi.

'ÖRGÜTÜN VİLLASINI BULDUK'

Ankara'da FETÖ'cülerin karargah olarak kullandığı villayı darbe planlarını yaptıklarını bir subayın itiraf etmesi üzerine öğrendiklerini ve o villada pek çok örgütsel doküman ele geçirildiğini belirten Uzunkaya, topyekun milletin bir olması, asil duruşu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesi ile hain darbe girişiminin amacına ulaşmasının engellendiğini aktardı. Milletini, vatanını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölesiye seven milyonların ve 15 Temmuz gecesi ellerine bayrakları alarak sokaklara dökülen herkesin görevini yaptığını belirten Uzunkaya, "O gece unutulmamalı, unutturulmamalı. Nesilden nesile bu hainlerin karanlık girişimi anlatılmalı. Bu hainler her dönem çeşitli sistemler kullanarak içimize sızmaya çalışacaklardır. Her zaman bu hainlere karşı tedbirli ve duyarlı olmalıyız" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL (HABER MERKEZİ)