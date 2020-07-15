İzmir’de hainliğin bedelini ağır ödediler

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütlerine yönelik binlerce soruşturma yapılırken, darbe teşebbüsü ve FETÖ/ PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili 13 bin dava açıldı. Bunlardan 6 bin 500'ü mahkumiyetle sonuçlandı. FETÖ'nün başkent olarak seçtiği İzmir'de de hem TSK içine hem de diğer kamu kurumlarına yuvalanan FETÖ'cü hainlere yönelik etkin bir mücadele başlatıldı. Bu mücadelede en önemli rolü Türk yargısı üstlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/ PDY'ye yönelik bugüne kadar kahraman Cumhuriyet savcılarınca birçok soruşturma yürütüldü.

BYLOCK'ÇULARA AF YOK

Darbe girişiminden sonra FETÖ üyelerin kullandığı gizli haberleşme programı 'ByLock'un ilk kez deşifre edildiği İzmir'de, bugüne kadar bu programın kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 bin 550 kişi hakkında adli işlem yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı TSK içinde yuvalanan hainlerin deşifre edilmesinde de etkin rol oynadı. Yürütülen operasyonda TSK içinde yuvalanan 2 bin 991 FETÖ'cü asker tespit edilerek haklarında adli işlem yapıldı. Bu hainlerden bin 237'si tutuklanırken, 169'unun da halen firari durumda olduğu ve arandığı öğrenildi.

YARGI MİLLETİN YANINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Yüce Türk milletine karşı gerçekleştirilen darbe girişimine katılan hainler ve destekçilerinin bağımsız Türk adaleti karşısında hesap verdiğini, FETÖ/PDY ile mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü ve Türk yargısının devletinin ve milletinin yanında olduğunu söyledi.

Metin BURMALI