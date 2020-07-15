‘Milli egemenliğimizi kimseye teslim etmeyiz’

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; "Milli irademizi ve egemenliğimizi kimseye teslim etmeyeceğiz" dedi. Çerçi, 4 yıl önce Türk milletinin tek yürek olarak hainlere, darbecilere fırsat vermediğini dile getirdi. Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Çerçi yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "4 yıl önce 15 Temmuz günü, devletimizin içerisine sızmış sapkın çeteler darbe yapmaya kalkıştı. O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı alanlara davet etmesi üzerine on milyonlar sokağa döküldü. Türk milleti kıyama kalktı ve darbecileri bastırdı. Maalesef o gün 251 şehit verdik ve 2 bin 196 vatandaşımız da gazi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde o gün bu sapkın zihniyeti nasıl yok ettiysek, bundan sonra da ülkemize kasteden her türlü terör odakları yok edilecektir"